Primeiras voaduras do movemento de terras nas obras de ampliación da autovía da Santiago - A Estrada

A Xunta informa que xa se levaron a cabo as primeiras voaduras do movemento de terras para avanzar na execución das obras de prolongación da autovía Santiago-A Estrada (AG-59), entre o núcleo da Ramallosa e a estrada AC-241, en Pontevea, que comezaron a finais do outubro do pasado ano.

Estas voaduras realízanse no denominado “desmonte 6” da obra, próximo ao enlace de Pontevea, e para seguir traballando é obrigado cortar o tráfico nun vial municipal a partir deste vindeiro luns, día 10 de xuño. Esta estrada non da servizo directo a ningún núcleo e conta con alternativas de tránsito.

Confirman ademais que esta mesma semana fíxose a primeira voadura do movemento de terras, e terá continuidade a partir da vindeira semana e durante varios meses. Estes traballos realízanse seguindo todos os protocolos necesarios de seguridade, especialmente para as persoas que traballan nas obras. Respecto ao material extraído da voadura, dende a consellería sinalan que será empregado na propia obra, como recheo.

As obras de ampliación da autovía, que se prevé que estén rematadas no verán de 2025, permitirán reducir en 10 minutos o tempo en percorrer o traxecto entre Santiago e A Estrada.