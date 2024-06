A Xunta informa que xa se levaron a cabo as primeiras voaduras do movemento de terras para avanzar na execución das obras de prolongación da autovía Santiago-A Estrada (AG-59), entre o núcleo da Ramallosa e a estrada AC-241, en Pontevea, que comezaron a finais do outubro do pasado ano.

Estas voaduras realízanse no denominado “desmonte 6” da obra, próximo ao enlace de Pontevea, e para seguir traballando é obrigado cortar o tráfico nun vial municipal a partir deste vindeiro luns, día 10 de xuño. Esta estrada non da servizo directo a ningún núcleo e conta con alternativas de tránsito.