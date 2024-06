Programadas veinte e oito baixadas espeleolóxicas guiadas á cova do Pico Sacro entre xuño e setembro

O Concello de Boqueixón e a Federación Galega de Espeleoloxía organizarán 28 visitas guiadas á cova do Pico Sacro, que terán lugar os durante sete sábados dos meses de xuño, xullo, agosto e setembro. Isto permitirá que un total de 140 persoas, maiores de 12 anos, descubran os segredos da cova máis lendaria de Galicia. Os interesados en participar na iniciativa Baixadas espeleolóxicas ás covas do Pico Sacro poderán anotarse a partir do luns, no correo espeleoloxia@gmail.com.

A proposta foi presentada no propio Pico Sacro polo alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, quen estivo acompañado polo presidente da Federación Galega de Espeleoloxía, Gonzalo Villarmea. Rodeiro agradeceu o traballo dos técnicos na realización desta actividade pois “este tipo de iniciativas son moi importantes xa que contribúen a poñer en valor o noso Pico Sacro e son un argumento máis para que sexa declarado Ben de Interese Cultural”.

Neste sentido, lembrou que esta cavidade natural “é un dos referentes turísticos, non só de Boqueixón, senón de Galicia, e con estas actividades tamén o estamos a converter nun punto clave para as persoas amantes do deporte”.

Baixada guiada á cova do Pico Sacro / Concello de Boqueixón

Pola súa banda, Gonzalo Villarmea fixo fincapé na seguridade desta actividade e no valor da experiencia “pois a cova do Pico é un punto especial tanto dende o punto de vista cultural, con toda a tradición da Raíña Lupa ou do dragón, pero tamén dende o punto de vista xeolóxico e espeleolóxico, pois é unha montaña de cuarzo no medio dun territorio caracterizado polo granito e tamén é unha das poucas que se poden visitar en Galicia xunto á Cova do Rei Cintolo”.

O prezo da visita guiada é de 30 euros por persoa, e inclúe: visita guiada por monitores da Escola Galega de Espeleoloxía, equipamento (buzo, guantes, casco e lanternas frontais), seguros de responsabilidade civil e de accidentes. As persoas empadroadas en Boqueixón terán un prezo especial de 20 euros, mentres que a mocidade entre 12 e 18 anos desfrutará dunha tarifa de 15 euros.

O punto de encontro cos participantes será o aparcamento do Pico Sacro. Dende a organización recomendan asistir equipados con roupa e calzado pechados e cómodos.