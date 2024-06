Ames entrega os premios do seu certame literario aos dezaoito gañadores

O auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro acolleu este sábado a gala de entrega de premios do XXI Certame Literario Concello de Ames, un acto literario-musical no que participaron 17 dos 18 gañadores nas modalidades de poesía e de narrativa. O evento estivo presentado pola xornalista e escritora Nazaret López. Da parte musical encargouse o alumnado da Escola Municipal de Música. Participaron os alumnos de iniciación da agrupación de violín, do grupo de combo folk e de música e movemento. Todos os textos premiados publicaranse nun libro colectivo que verá a luz no vindeiro mes de abril.

O Certame Literario Concello de Ames é un concurso xa consolidado no panorama literario galego e referente para os creadores e creadoras en lingua galega. Este ano alcanzou a súa vixésimo primeira edición e presentáronse 179 traballos procedentes de toda Galicia e mesmo doutros puntos máis afastados da nosa xeografía. Houbo 12 obras máis que o ano anterior e 27 máis que en 2022. Nos vinte e un anos de traxectoria recibíronse máis de 3.000 obras, e foron premiadas 378. Os gañadores nas modalidades de narrativa e poesía recibiron este sábado os seus galardóns, na Casa da Cultura do Milladoiro.