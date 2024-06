Visitas guiadas por terra e mar para descubrir a vila de Muros

O Concello de Muros deseñou un programa de visitas guiadas co fin de dar a coñecer o patrimonio histórico, cultural e natural da vila. “Hai un gran interese por coñecer mellor o noso casco histórico, as praias por mar, a conserveira de Sel ou o petroglifo de Laxe das Rodas”, explica Caridad González, concelleira de Turismo.

O casco histórico poderá visitarse os martes de xullo e agosto ás 11.30 horas desde Curro da Parra, programándose tamén visitas nocturnas os venres 9 e 23 de agosto (22.30 horas). Os mércores de xullo e agosto serán as visitas ao Museo do Mar, antiga conserveira de Sel (11.30 horas), mentres que a visita ao petroglifo de Laxe das Rodas será nocturna o venres 21 de xuño e os días 2, 16 e 30 de agosto. Partirán ás 22.30 horas do colexio de Louro. Para participar é necesario anotarse na oficina de turismo ou chamar ao 981 826 050 (extensión 2). Os percorridos marítimos polas praias serán os venres de xuño a setembro ás 16.00 horas. Serán 14 prazas como máximo e partirán do pantalán. Inscrición no 677 922 902.