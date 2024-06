Adega busca frear un polígono eólico proxectado en Barbanza sobre tres hábitats prioritarios

O Diario Oficial de Galicia publico ou pasado 22 de febrerio a autorización administrativa previa e de construción do polígono eólico O Barbanza, que segundo o colectivo ecoloxista Adega contempla a instalación de cinco aeroxeradores e as súas infraestruturas asociadas nunha área proposta pola Xunta en 2008 para formar parte da Rede Natura 2000 e designada como Lugar de Importancia Comunitaria Serra do Barbanza.

Nese ámbito, segundo Adega, constan tres hábitats prioritarios: breixais húmidos atlánticos, turbeiras altas activas e formacións herbosas con Nardus, “que se verían directamente afectados por este proxecto, ao igual que as zonas húmidas presentes na zona, algunhas delas incluídas no Inventario dos Humidais, como é o caso das Brañas da Serra do Barbanza”.

Adega advirte que “trátase dun espazo de gran riqueza biolóxica na que habitan aves ameazadas como a tartaraña cincenta e especies de anfibios vulnerables como a ra patilonga, a estroza e a saramaganta” e que, a nivel patrimonial, “o proxecto emprazaríase nunha área, os Chans do Barbanza, cunha das maiores densidades de xacementos arqueolóxicos, entre eles a Arca do Barbanza, a poucos centos de metros do parque”.

Adega puxo en marcha unha campaña de recadación para reunir os 8.100 € precisos para recorrer este proxecto no TSXG.