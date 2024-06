La Axenda Urbana de Ames busca recuperar el rural y cohesionar las localidades de Bertamiráns y Milladoiro

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, arropó al alcalde Blas García en la presentación del documento definitivo de la Axenda Urbana 2030 de Ames, una iniciativa que marcará las estrategias y acciones a llevar a cabo para hacer de la capital maiana un municipio de convivencia amable, acogedor y más saludable. Y, en la práctica, esas acciones se incluyen en 6 objetivos que otorgarán un papel relevante tanto a la necesidad de cohesionar las dos grandes urbes, O Milladoiro y Bertamiráns, como a la recuperación integral de los núcleos rurales.

Así lo ponían de manifiesto en un acto que tuvo como marco el Pazo da Peregrina, y al que fueron invitados el exedil David Santomil y el arquitecto Jorge Duarte, así como Rosa Ana García, diputada de Industria en la Diputación, y María Begoña Freire, directora territorial en A Coruña de la Consellería de Vivenda. Precisamente, del alcance de esta agenda destaca la variedad de elementos que incorpora, entre ellos la nueva plaza de abastos diseñada por Duarte para la capital municipal.

Y para establecerlos, se acometieron cuatro fases, que incluyen el diagnóstico, definición del marco estratégico, elaboración de un plan de acción (PEAL) y seguimiento- evaluación. El documento se votará en pleno extraordinario el 13 de junio.

Seis metas

El Plan de Acción de la Axenda Urbana 2023 busca hasta seis objetivos. El primero pasa por fomentar la referida cohesión territorial entre las dos grandes urbes “como núcleos centrais, integrados e conectados co territorio interno e externo”. Y para ello será necesario un Plan Territorial Integrado entre los concellos metropolitanos de Compostela, así como la implementación de una red de sendas peatonales y ciclables que vertebren Ames; implantación de un transporte público que una de manera ágil los dos núcleos (entre ellos y con el rural); creación de un servicio de alquiler de bicis eléctricas y cargadores para este tipo de vehículos. Por último, se pondrá en marcha una red de aparcamientos disuasorios en esas grandes localidades.

La segunda meta pasa por “poñer en valor os recursos endóxenos do territorio conectándoos entre eles, a través da posta en marcha dun plan de recuperación integral dos núcleos rurais tradicionais de Ames”, que se extienda al patrimonio histórico y cultural del municipio e incluya un plan director de los espacios naturales locales, así como la concienciación medioambiental; la recuperación del Sar; y la construcción de un centro de interpretación de la historia local.

En tercer lugar, se pretenden “organizar os recursos e as necesidades amesás” para diminuir los efectos del cambio climático, con nuevas superficies arboladas en las urbes; organismos colaborativos; comunidades energéticas locales; y mejoras en la gestión energética, terminando también las traídas y alcantarillados.

Espacios urbanos

Como cuarta acción sobresale la creación de “un espazo urbano e rural agradable, integrador e acolledor a tódalas persoas, a través do deseño e posta en marcha dun plan de humanización e rexeneración dos núcleos centrais do Milladoiro e Bertamiráns” y otro para las aldeas, que ganarán en servicios.

En quinto lugar responderán a las necesidades vecinales, mejorando la estructura educativa; fomentando la integración y conciliación; y adaptando espacios para adolescentes, sin olvidar la mejora de la oferta deportiva y cultural; impulso para el envejecimiento activo; y puesta en marcha de un Plan Municipal de Vivenda e integración social.

Por fin, se prevén nuevas dotaciones y una programación formativo; impulso a la economía circular y productos de proximidad; digitalización; Plan de Transporte ao Traballo; y apoyo al sector agroganadero de este municipio.

Testimonios de autoridades

El regidor Blas García destacaba en el acto celebrado en Bertamiráns que “o que hoxe se está a presentar é o futuro que a veciñanza de Ames escolleu para o seu Concello”. El mandatario también defendió que la capital maiana es el único municipio que crece. Y lo es porque cuenta con políticas únicas: “As persoas están sempre no centro das políticas, e a elaboración deste documento é o mellor exemplo”. Por su parte, el delegado Pedro Blanco aplaudió el buen aprovechamiento, por parte de Ames, de los fondos del Plan de Recuperación, así como los esfuerzos de la administración local por “facer de Ames un Concello para as persoas; acolledor, saudable, sostible e participativo; nun lugar da xente, para a xente”. También la diputada provincial, Rosa Ana García, felicitó al alcalde y a su equipo por sacar adelante un documento que hará que este municipio “medre con sentido e na dirección correcta”. Hay que recordar que, además de los 6 objetivos estratégicos, se han incorporado a la Axenda 2030 tres transversales: fomento de la gobernanza colaborativa en el interior del municipio y hacia el exterior; asegurar la igualdad de género; y avanzar de forma clara hacia la era digital.

