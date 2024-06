La pianista rianxeira Aida Saco logra la única beca ‘musical’ de La Caixa para ampliar sus estudios en EE.UU.

La Fundación La Caixa hizo pública la resolución de sus becas para cursar estudios de postgrado (master, doctorado o investigación predoctoral) en su convocatoria de 2024. Se trata de un programa de becas referente en Galicia, creado en 1982 para incentivar la formación de la excelencia en las universidades y centros de investigación internacionales de mayor prestigio. Este año se presentaron 1.118 solicitudes y, tras superar un exigente proceso selectivo, la rianxeira Aida Saco fue distinguida con la única beca otorgada en la disciplina de Música.

Aida Saco finalizó en mayo sus estudios en la Manhattan School of Music de Nueva York, donde tuvo como profesor a Solomon Mikowsky, considerado uno de los mejores maestros de piano del mundo, y donde se graduó con las máximas cualificaciones en el Master de Música en la especialidad de Piano Clásico.

Durante estos dos últimos años de estudio en Estados Unidos contó con el apoyo de la Beca Fulbright 2022 del Ministerio de Cultura, siendo también la única concedida para Música y Musicología, y de una beca de la Fundació Pedro i Pons de la Universidad de Barcelona.

“Por su enorme prestigio, la beca de la Fundación La Caixa supone un nuevo y muy importante respaldo a mi carrera de pianista, al permitirme seguir ampliando durante dos años mi proyecto musical en Nueva York y enriquecer más aún mi formación como intérprete y compositora de piano”, señala Aida Saco.

Tras tomar el primer contacto con la música en el Liceo de Rianxo, amplió su formación artística en Barcelona, París y Rotterdam. Entre los premios que recibió destacan los del Leonid Sintsev 2019, el IV Premi Ciutat de Mataró, o el European Piano Competition Salentinae Terrae.

Por otra parte, la compositora boirense Elsa Muñiz, creadora del pianotelling (fusión de música para piano y microrrelatos) estrena este viernes 14 en todas las plataformas digitales Looking on the Bright Side, el tercer single de su nuevo trabajo discográfico, y a las 19.30 presentará en el conservatorio de Ribeira su último libro: Memories, 7 pezas para piano.