A Barcala sigue sin normalizador lingüístico y reconvierte su Festa do Apego en una mera cita lúdica infantil

Ya lo decía el alcalde, y edil de Normalización Lingüística de Ames: las festas do apego buscan “que os rapaces e as rapazas falen galego coas familias e que non se esquezan de falalo nas vacacións”. Este es uno de los principales motivos de la celebración anual que acogen actualmente 16 ayuntamientos gallegos que cuentan, precisamente, con técnico normalizador. Pero no es el caso de Negreira ni tampoco de A Baña, que sí que gozaron anteriormente de este servicio, pero que en la actualidad todavía no han renovado. Por ello, han decidido reconvertir en las últimas horas la festividad anunciada en un mero foro infantil.

Y es que hasta hace apenas unas jornadas, los dos concellos que conforman la comarca barcalesa anunciaban, de forma conjunta y para el próximo día 22, una nueva edición de la Festa do Apego, empleando la rotulación oficial y citando a instituciones colaboradoras, como la Diputación coruñesa o Agadic de la Xunta. “Comuniqueille a Negreira que non debía figurar o membretre o de Apego... pero aínda que aparece A Baña, foi cousa deles”, aportaba Mónica González, edila de Cultura por el Bloque bañense, administración local que también luce en la cartelería y que corroboraba que en el vecino municipio están tramitando la incorporación de un técnico en esta rama.

Hay que recordar que este programa colectivo para fomentar el idioma de Rosalía como lengua inicial está presente en 16 ayuntamientos (Ames, A Coruña, Carballo, Carnota, Ferrol, Moaña, Narón, Carballiño, Oleiros, Santiago, Ponteareas, Pontevedra, Redondela, Ribadeo, Rois y Teo), pero también que en otros catorce consta como “temporalmente suspendido”. Y este es el caso de Vimianzo, Vilagarcía, Vigo, Sada, Rianxo, Ponteceso, Ourense, Nigrán, Muros, Mazaricos, Lugo, Cee y, por supuesto, Negreira y A Baña.

Coordinación profesional

Curiosamente, y pese a que la cita no cuenta con la imprescindible coordinación de un profesional local de la normalización lingüística, tanto mediante el habitual listado de actividades previas como a la hora de diseñar el contenido del propio evento, el programa previsto no ha variado: desde la “merendola para todos” hasta las actuaciones de A Banda do Verán y Dani Polo, todo ello por la tarde en el área recreativa de Covas. Y en caso de que la cosa se pusiera fea (en referencia a la amenaza de lluvia, no de querellas), la festividad se trasladaría a la casa de la cultura.