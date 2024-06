A glorieta de acceso ao colexio Malpica vaise licitar en 2025

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, reuniuse co alcalde de Malpica, Eduardo Parga, a quen informou que se prevé aprobar definitivamente o proxecto da glorieta de acceso ao colexio público Milladoiro e ao Centro Cívico no outono, “para convocar e licitar as obras no primeiro trimestre de 2025”.

A Xunta someteu a información pública o proxecto, que suporá un investimento de 325.000 euros. Trátase, segundo lembrou a delegada, de actuar na AC-418, concretamente no quilómetro 15+470, “un punto especialmente sensible ao ser unha intersección que dá acceso ao colexio e ao Centro Cívico”.

Belén do Campo e Eduardo Parga analizaron tamén as necesidades do concello no ámbito educativo e das infraestruturas previstas, como as novas actuacións de saneamento cunha estación depuradora en Beo.

A delegada lembrou que en 2023 a Xunta investiu 400.000 € no concello a través das distintas liñas de axudas en actuacións como a mellora dos parques infantís de Malpica, Leiloio ou Seaia ou a mellora dos equipamentos da estación depuradora de Malpica. Ambos mandatarios coincidiron na necesidade de seguir reforzando os vínculos locais para un desenvolvemento sustentable.