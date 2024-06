El PP de Pontecesures critica la “renuncia” a ampliar el náutico y la regidora contesta que se hará un nuevo proyecto

El PP de Pontecesures, en boca de su líder Juan Manuel Vidal Seage, asegura que “o ambicioso proxecto de ampliación e mellora do Club Náutico, orzamentado en 1,3 millóns de euros, non vai ser executado polo actual goberno local”. Y la regidora Maite Tocino (BNG) acaba de contestarles con un meridiano “vaise facer con toda seguridade”, pero no en esos términos ni con el presupuesto mencionado.

Así las cosas, los populares apuntan que el ejecutivo local bipartito “non é quen de asumir a súa parte do custe malia que hai unha partida con fondos”, incidiendo en una política “de demolición de todos os anteriores proxectos do PP”. Y también reseñan que en un encuentro mantenido en mayo entre la regidora y la Secretaría Xeral para o Deporte, Tocino confirmó, a su juicio, que “o Concello non está en disposición de asumir os seus custes de execución, e iso que todo o traballo estaba feito, con miles de euros investidos na elaboración do proxecto, os permisos conseguidos e crédito suficiente, pero xa nada nos sorprende na incompetencia e mala fe deste goberno perpetrado contra os cesureños”.

Otra versión

La versión de la mandataria local, al hilo, es bien distinta. Así, admite que, efectivamente, existió esta entrevista en la Xunta con el departamento de Lete Lasa, y también que “cando chegamos á alcaldía, había un proxecto de 2019 para ampliar o náutico, pero co paso dos anos, a aportación municipal ampliouse, dende os 600.000 euros ata os 820.000 polo aumento do prezo dos materiais”. Ante estas cifras, el gobierno local recuerda que “somos un municipio pequeno, o que condiciona estes investimentos, polo que solicitamos a entrevista con Lete, coa premisa de que eran moitos cartos”. Y le trasladaron que la iniciativa se iba a disparar hasta el millón y medio de euros, “e non satisfacía nin aos membros do náutico nin a norma de estabilidade orzamentaria e a regla de gasto municipal, polo que entrariamos nun plan de axuste”.

Antes estos datos, la alcaldesa deja claro, por un lado, que “a mellora do náutico vaise facer con toda a seguridade”, pero eso sí, a partir de un nuevo proyecto “que atenda as necesidades dos usuarios en canto a espazo e vestiarios”. Y, por otro lado, subraya que desde la Xunta se comprometieron “a manter os 700.000 euros da súa aportación” para ello.