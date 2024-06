Doce praias, un porto e tres centros de Costa da Morte e Barbanza con bandeira azul

Das 114 praias de Galicia nas que ondeará este verán a bandeira azul, unha ducia delas están na Costa da Morte (11) e Barbanza (1). A maioría repiten, pero outras, como Area Maior, de Malpica de Bergantiños, recuperan o distintivo, que tamén avalará este ano o areal de Lombiña-Cabío, da Pobra do Caramiñal. Pola contra, en 2024 non ondeará na praia de Coroso, en Ribeira.

A relación de praias distinguidas complétana as de Caión (A Laracha); Arou (Camariñas); Pedra do Sal, Razo e Saíñas (Carballo); O Ézaro (Dumbría); Laxe; A Ermida, Balarés e Osmo (Ponteceso). Un distintivo que tamén ondeará en tres centros azuis: o Museo Man de Camelle e o Centro de Visitantes do Faro de Cabo Vilán, en Camariñas; e o Centro de Interpretación dos Muíños de Auga de Costa da Morte, ubicado en Golmar (A Laracha), así como no porto deportivo do Real Club Náutico de Portosín (Porto do Son).

A concelleira de Turismo da Pobra, Estefanía Ramos, foi a encargada de recoller a bandeira que ondeará en Lombiña-Cabío, e asegura que esta distinción “súmase á obtención do Sistema Integral de Calidade Turística en Destino (Sicted)”.

Do areal destaca a situación e calidade das súas augas, “ademais das prestacións que ofrece: paseo marítimo, zona de estacionamento, posto de salvamento, parque infantil, aseos públicos, restaurantes e empresas de actividades náuticas”.

Raúl González, alcalde de Dumbría recibiendo a bandeira da praia do Ézaro / C. D.

Ademais da obtención da bandeira azul, Estefanía Ramos salienta o esforzo loxístico e económico que fai o Concello “para a posta a punto e mantemento das praias na tempada estival” e anima a gozar do litoral pobrense, ben sexa de áreas marítimas de gran extensión, como A Corna ou Os Areos, ou de menor tamaño, como Agronovo, Niñeiriños e A Mercé.

En areais como O Ézaro (Dumbría) este distintivo, que foi recollido polo alcalde, Raúl González, leva xa 29 anos ondeando e avalando a súa calidade ambiental e os servizos que se ofrecen aos bañistas.

O alcalde da Laracha, segundo esquerda, recollendo a bandeira da praia de Caión / Xunta

Pola súa banda, os concellos de Carballo e Ponteceso lideran o número de bandeiras azuis, ao ter tres praias cada un avaladas por esta distinción. En Carballo xa intensificaron esta semana o servizo de limpeza, que se realiza a diario, e está previsto que nos vindeiros días comece a operar o servizo de salvamento e socorrismo. O obxectivo é contar con 32 profesionais.

No areal de Caión (A Laracha) o servizo de socorrismo xa estará operativo desde este sábado e está previsto que o domingo se proceda ao acto de izado da bandeira, que tamén ondea no Sendeiro de Saldoiro.