Esperan comenzar este año unas obras para humanizar Milladoiro que llegarán hasta el vecino municipio de Teo

“Xa se está traballando na obra, con actuacións de topografía, e vai cambiar o Milladoiro que coñecemos hoxe, co paso de máis de 20.000 vehículos diarios que fan unha contaminación acústica terrible; esperamos que ao longo deste este ano poidamos comezar" la intervención. Es la confirmación pública del regidor de Ames al respecto del próximo pistoletazo de salida del proyecto para humanizar la mayor urbe de A Maía. Además, la misma fuente aseguraba que se mantiene la reforma en el tramo previsto inicialmente “de rotonda a rotonda” (desde la de Santiago a la del Concello de Teo, ya en la travesía de Reborido).

En cuanto al contencioso abierto por la Xunta, el mandatario Blas García explicó que “nós tamén estamos persoados”, y no vio demasiado claro su recorrido, más allá “de pedir información”. La intervención, asimismo, podría coincidir con los trabajos para adecuar la rotonda compostelana de entrada a esta urbe, cuyo proyecto constructivo está ya en la fase final, y se extremará la coordinación.

De esta forma, y a pie de la intersección entre la avenida Rosalía de Castro y rúa Viorneira, el alcalde, acompañado de la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, apoyaron la iniciativa que aumentará la plataforma peatonal a ambos márgenes de la travesía, demoliendo las actuales aceras e incluyendo carril bici de doble sentido. También se reducirán de cuatro a dos los carriles destinados al tráfico, de 3,5 metros de ancho, y tendrá una mediana ajardinada de 3,3 metros (entre la rúa do Rego y la de As Cartas), y de dos metros de anchura en el resto de la travesía. Eso sí, se recortará también el área destinada a aparcar.

Las expectativas municipales pasan por crear un entorno urbano más sostenible, inclusivo y accesible, en consonancia además con la Estrategia Estatal por el uso de la Bicicleta. La obra se completarán con la remodelación de varias intersecciones; la reordenación de los cruces y accesos; instalación de pasos de peatones y nuevos semáforos; demolición de la pasarela peatonal; inclusión de zonas de estancia para viandantes; áreas de carga y descarga; renovación del alumbrado; mejora de las paradas de bus; y nuevos arbolados.

Declaraciones de Rivas

Por su parte, Rivas, indicó que “o obxecto principal da actuación centrarase en diminuír e calmar o tráfico, adaptando e renovando esta infraestrutura para mellorar a mobilidade activa e facela máis segura e sostible, en consonancia coa axenda verde que se promove dende o Goberno”. Pero también destacó que “unha das liñas prioritarias do Ministerio de Transportes este ano ten que ver con proxectos como este do Milladoiro, unhas obras de humanización que estamos levando a cabo en distintas partes do país, e que responden á nosa aposta por contornas máis amables, nos que prime unha mobilidade sostible e que ademais contribúan a mellorar a calidade de vida” vecinal.

Esta intervención, por importe de 4,4 millones de euros, se financiará con cargo al programa de mejora de entornos urbanos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dotado con 105 millones de euros del fondo NextGenerationEU. Al acto también acudieron la directora del Area de Fomento de la Delegación del Gobierno, Ana Quintairós; el jefe de la demarcación de Carreteras del Estado, Angel González del Rio; el jefe del Área de Conservación de Carreteras de A Coruña, Francisco Prego; así como Ignacio Ardá, ingeniero de Carreteras y director de la obra; más los ediles Gustavo Nieto y Víctor Fernández.

Coordinación con la Xunta

El regidor Blas García apuntaba que, a pesar de que han pedido ya una toma de contacto con la nueva conselleira de Planificación de Infraestruturas, todavía no han sido citados, pero cree que debe de haber interlocución con el Ejecutivo autonómico: “É lóxico que nos reunamos coa Xunta para coordinar os traballos”, más allá de un contencioso administrativo planteado ya hace meses. Por ello, mantiene “a man tendida”.

En cuanto a la receptividad de la alcaldesa del vecino municipio de Teo, Lucía Calvo, García recuerda que en un principio le expusieron la humanización sin que aparentemente se opusiera, si bien con el tiempo admite que hubo un cambio de parecer por parte de su homóloga en cuanto a los perjuicios que podría acarrear para las vías locales teenses el desvío del tráfico, algo que también atañe a Santiago.

Tampoco eludieron el alcalde y los técnicos la “complexidade” de esta intervención, destacando que para paliar las inevitables molestias incentivarán la coordinación y, sobre todo, la información a los vecinos y comerciantes afectados, intentando anticiparse a las sucesivas fases de las obras mediante reuniones.