Ames capta vocaciones teatrales para su escuela en dos plazos

La concejalía de Cultura del Concello de Ames puso en funcionamiento en 2021 su Escola Municipal de Teatro y, entrados ya en el mes de junio, está a punto de terminar el curso 2023-2024, por lo que se abre el plazo de inscripción de cara al siguiente. De esta forma, el próximo lunes 17 de junio se pone en marcha el periodo para renovar plaza, aunque “dito prazo está dirixido ás persoas inscritas no curso anterior”, apunta la organización, y estará abierto hasta el día 30 del presente mes.

Posteriormente, del 5 al 15 de julio, arrancará un segundo periodo para nuevas anotaciones en los grupos en los que queden huecos sin cubrir. “Para renovar praza haberá que cubrir o impreso normalizado e presentalo no Rexistro Electrónico Xeral do Concello de Ames ou na Sede electrónica do Concello”, concretan las mismas fuentes, si bien “tamén se poderá presentar no rexistro presencial nas oficinas de Bertamiráns e do Milladoiro”, aclaran. Quien tenga problemas para acceder al documento de pago puede llamar al teléfono 981 884 896.