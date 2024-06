Ames premia la natalidad e incentiva el aumento de población con 100.000 euros para subvencionar a sus familias numerosas

La convocatoria de ayudas a las familias numerosas de Ames, por 100.000 euros, está abierta ya hasta el próximo 15 de julio. Se trata de una subvención pensada como apoyo económico de estas unidades de convivencia, pero también se orienta a fijar población y darle continuidad al crecimiento demográfico.

Por ello, pueden optar a estas subvenciones las familias que tengan fijada su residencia habitual en Ames, con al menos un año de antigüedad ininterrumpido, y que cumplan con los criterios de familia numerosa de Política Social de la Xunta o de otros organismos similares.

Así, y como máximo, cada una de las unidades de convivencia podrá recibir hasta 1.200 euros, dependiendo de la renta, del patrimonio y número de miembros. Y también será necesario presentar la declaración del IRPF del ejercicio 2023. Como ejemplo, las familias solicitantes no tendrán que superar los 14.108,01€ anuales, en el caso de tener 3 hijos; los 16.734,20€ en el caso de que sean 4; los 18.990,57€ de contar con 5; los 21.168,97€ si son 6 los vástagos; los 23.227,84 si su número se eleva a 7; o los 25.274,65 euros si la cifra es de 8 (las familias con más de 8 vástagos no podrán superar los 1.803,73 adicionales por miembro).

Y en cuanto al patrimonio, debe de estar valorado en menos de 36.636,52 €, en caso de tener 3 hijos; no deberá superar los 44.777,96 € si son cuatro; menos de 52.919,41 € si suman 5; 61.060,86 € máximo si no pasan los 6; en menos de 69.202,31 si ascienden a 7; y en menos de 77.343,76 € si suman 8 (las familias con más, no podrán rebasar los 8.141,45 € por miembro adicional).

Para los escolares

El Concello de Ames también ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar dirigida familias empadronadas y residentes de alumnos matriculados en este curso escolar. El plazo continúa abierto, y se puede optar a un máximo de 120 euros hasta el 1 de julio.

Entre otros requisitos, los chavales tendrán que cursar el nivel de Educación Infantil (segunda etapa, de 3 a 5 años) en un centro de enseñanza que reciba fondos públicos. Estas bolsas, por un montante total de 7.500 euros, permitirán financiar los gastos efectuados desde el 1 de agosto de 2023 y el día en que finalice el plazo de presentación de las solicitudes (1 de julio de 2024). Además, la renta per cápita de la unidad familiar, computando los ingresos percibidos por todos sus integrantes en el ejercicio fiscal 2022, no puede ser superior al 100% del IPREM anual con pagas extraordinarias. Para la determinación de la renta per cápita se sumarán los ingresos anuales de todos los miembros de dicha unidad familiar mayores de edad, y se dividirá por la cifra de integrantes. Solicitudes, por registro.