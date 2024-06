El Festival Internacional de Arpa de Noia reunirá a artistas de Ucrania, Francia, Escocia, Alemania y Senegal

El director de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, y el alcalde de Noia, Santiago Freire, presentaron la undécima edición del Festival Internacional de Arpa Vila de Noia (Noia Harp Fest), que se celebrará del 8 a 10 de agosto e incluirá conciertos de folk, jazz y música clásica en los que la protagonista será el arpa.

En el acto de presentación estuvieron también el edil de Cultura, José Pérez, y los directores del festival: Alba Barreiro, Beatriz Martínez y Rodrigo Romaní. En esta edición participarán arpistas y bandas de Alemania, Escocia, Francia, Senegal y Ucrania junto a artistas y grupos gallegos.

Habrá seis escenarios: la iglesia de Santa María A Nova, el Coliseo Noela, el Liceo, la Praza do Tapal, el Claustro de San Francisco y la rúa do Curro. El festival comenzará con el Encuentro del Alumnado de las Escuelas de Arpa de Galicia, en el que más de 25 jóvenes de distintas localidades gallegas darán cuenta de sus conocimientos y juntos interpretarán, como cierre del concierto, un tema en común. La cita será el jueves 8 de agosto en el Liceo. Ya en horario de tarde, la rúa do Curro acogerá la fiesta de bienvenida, en la que participarán arpistas de SonDeSeu.

La intérprete, cantante y compositora alemana Nadia Birkenstock, reconocida por su destreza con el arpa celta, será la responsable de abrir a las 19.00 horas la jornada del viernes 9 con un recital en la iglesia de Santa María A Nova.

Los conciertos continuarán por la noche en el Coliseo Noela con Solomiia Savchuk (ucraniana residente en Ferrol y destacada intérprete de bandura, un instrumento de su país, de cuerda pulsada, que combina elementos de la cítara y el laude) y el dúo escocés Rachel Hair & Ron Jappy (intérpretes de clarsach, arpa escocesa).

En cuanto a la jornada del sábado día 10, la francesa Camille Levecque actuará en el Claustro de San Francisco. Colaboró con artistas como Mike Oldfield, Hélène Grimaud o Benoit Fromanger. Por la noche, a las 21.00 horas, la Praza do Tapal acogerá los conciertos de Descofar y Momi Maiga.

POST-ROCK E IMPROVISACIÓN. Descofar es un trío bretón que se define como “un híbrido del aliento melódico de la música bretona, la potencia del post-rock compacto y la intensidad inmediata de la improvisación”.

El cierre llegará con el cantante e intérprete senegalés Momi Maiga, virtuoso de la kora y atrevido compositor, que presentará en el Noia Harp Fest su primer disco, NIO. Sobre el escenario, un cuarteto compuesto por kora, violín, violonchelo, percusión y voz (Maiga canta principalmente en mandinka y wólof) ofrecerá un viaje a camino entre el jazz, el flamenco y la tradición oral de Senegal.