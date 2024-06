Áurea Domínguez, alcaldesa de Fisterra: “Pensaron que estaría disposta a ser marioneta e a deixarme levar por vinganzas”

A alcaldesa de Fisterra, Áurea Domínguez, rexeita as acusacións públicas da comisión executiva do seu partido (Alternativa dos Veciños) e descarta restituír, como lle piden, nos cargos ao concelleiro Francisco Martínez, ao que apartou do goberno despois de votar en contra dos orzamentos o pasado día 7. “Como vou restituír a unha persoa que me foi desleal e que perdeu toda a miña confianza?”, pregúntase.

Subliña que a nota de prensa difundida por AV “non consta asinada por ninguén e está plagada de falsidades”. Quere deixar claro que “a situación creada no Concello de Fisterra, á que se refiren, non foi provocada pola actitude da alcaldesa, senón por pretender o edil Francisco Martínez asumir o papel de alcalde, e polos anceios do asesor (o seu fillo, Juan Francisco Martínez) de gobernar, cando nin sequera se presentou na lista de AV Fisterra”.

Áurea Domínguez asegura ademais que descoñece “en que momento o referido concelleiro e o seu fillo pensaron que eu estaría disposta a ser unha marioneta nas súas mans, e que me ía deixar levar polos seus intereses partidistas, odios e vinganzas persoais”.

Por outra banda, nega que cambiase a pechadura do despacho de Francisco Martínez, como a acusa o partido. “Segue sendo a mesma, é unha mentira máis do que subscribe a nota de prensa de AV”, asegura. Sinala asemade que “a numerosa información que o concelleiro solicitou foille e estalle sendo facilitada a el e á súa avogada polos servizos administrativos do Concello”.

Ademais, a rexedora fisterrá solicítalle ao responsable das redes sociais de Alternativa dos Veciños Fisterra “que explique onde están a democracia e a transparencia das que alardea, cando me ten bloqueada a min e a numerosos veciños nas redes do meu grupo político”.