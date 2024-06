Mineros de Touro-O Pino exigen que se deje tramitar a Cobre San Rafael su proyecto

Los más de 1.800 miembros de la Asociación de Mineiros de Touro-O Pino exigen que se deje tramitar sin presiones ideológicas el Proyecto de Cobre San Rafael para la zona en base a seis puntos.

Por un lado, reclaman que se “teña en conta á xente real”, como sus socios, y no a “un conglomerado de supostas asociacións conformadas por persoas que, ben non son de aquí, ben son as mesmas ao fronte de moitas organizacións”. También demandan de la sociedad “que o proxecto final poida ser valorado durante a fase de exposición pública baixo criterios técnicos”, y ante la falta actual de esos datos, concluyen con que los colectivos opositores lo que quieren es utilizar la iniciativa “como arma política”.

Además, manifiestan “en base aos datos de emprego e inversión que nos trasladou a empresa, o noso apoio público para que sexa declarado proxecto industrial estratéxico”. También recuerdan que en diciembre de 2023 celebraron un evento “no que participaron preto de 4.000 persoas que puideron asistir a unha presentación previa do proxecto de Cobre San Rafael”, con lo que tienen claro que no existen plans ocultos” al respecto de tal proyecto.

Desde la citada asociación aportan que han acompañado a esta empresa en decenas de reuniones “con colectivos, cidadáns e empresas durante os últimos meses”, conociendo así “os avances no deseño do novo proxecto”, por lo que hablan con conocimiento de causa frente a los que no tienen los datos referidos.

Cumplimiento de acuerdos

Y en sexto lugar, quieren subrayar que la empresa “está a cumprir os acordos que, no seu día, se trasladaron desde a asociación: promover a creación de sinerxías industriais, facer efectivo o compromiso de CSR de solucións de pasivos mineiros da antiga explotación, certificar o vertido cero de augas sen tratar ao río Ulla e ríos da contorna, compromiso de contratación e formación dos veciños”, con varios cursos realizados, superando las 150 personas formadas en distintas ocupaciones.

Por último, los mineros y sus familiares no consideran menos importante reivindicar y reiterar “a nosa petición para que nos deixen vivir dos recursos cos que contamos na comarca, sempre cumprindo a lei e de forma responsable e sostible, igual que nós deixamos vivir aos demais sen dicirlles como teñen que actuar”, divulgaban ayer.