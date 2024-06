Queiman un colector do lixo na parroquia carballesa de Bértoa

Os bombeiros do parque comarcal provincial de Carballo foron alertados pasadas as 05.40 horas desta madrugada dun incendio que afectou a un colector do lixo situado na estrada DP 1909, na parroquia carballesa de Bértoa.

O operativo consistiu na extinción do lume, o cal calcinou por completo o colector. Tamén procederon á limpeza dos restos da vía e a beirarrúa.