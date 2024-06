Renuncia a cúpula do Partido Popular de Padrón despois da perda do goberno municipal e forza a renovación

O secretario xeral do Partido Popular na provincia da Coruña, Evaristo Ben, agradeceu hoxe aos xa exconcelleiros da súa formación, Antonio Fernández Angueira, José Ramón Pardo e Lorena Couso, a dedicación e o traballo realizado durante os últimos anos á fronte do grupo popular de Padrón. Tras presentar esta mañá a súa renuncia como representantes municipais, Ben quixo aproveitar para destacar o “paso ao lado” dado por tres persoas que xogaron un papel determinante para que os populares gobernasen Padrón durante os últimos 12 anos.

Pola súa banda, o exrexedor Antonio Fernández sinalou como motivos da renuncia "simplemente, o de darlle un pulo ao PP de Padrón, para que abra un novo ciclo", aínda que tamén cita "os motivos profesionais, que nos impiden desenvolver axeitadamente o noso labor como oposición".

Moi agradecidos

“Estamos a falar de tres persoas ás que hai que estar moi agradecidos polo seu traballo como alcalde, no caso de Antonio, polo compromiso de case unha vida, no caso de Pardo, e por estar sempre disposta a axudar como é o caso de Lorena”, afirmou Ben. A marcha dos tres abre unha nova etapa, despois de que a formación, perdese o goberno local nas últimas eleccións municipais. Nas próximas semanas, a dirección do partido dará a coñecer o nome das persoas que ocuparán a acta deixada polos tres concelleiros.

A partir de aí, explicou Ben, a formación poñerase mans a obra co obxectivo de preparar unha alternativa “sería” e “convincente” para que os veciños de Padrón volvan apoiar de maneira maioritaria aos populares no seu camiño para recuperar a alcaldía. “Estou seguro de que o PP recuperará o espazo perdido e farémolo abrindo as portas do partido a todos os que queiran sumar e achegar para facer unha formación máis ampla e plural”, concluíu Ben.