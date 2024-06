Unha persoa ferida nunha saída de vía á entrada do polígono de Vimianzo

Os bombeiros do parque comarcal provincial de Cee auxiliaron esta mañá unha persoa que resultou ferida nun accidente de tráfico en Vimianzo. A alerta activouse pasadas as 12.30 horas cando os servizos de emerxencias recibiron o aviso dun vehículo accidentado tras saírse da vía na entrada do polígono vimiancés.

Como consecuencia do impacto, un dos ocupantes do turismo resultou ferido e tivo que ser trasladado en ambulancia ao Punto de Atención Continuada de Vimianzo.