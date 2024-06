Alternativa dos Veciños ameaza con expulsar á alcaldesa de Fisterra por non restituír ao edil díscolo

Lonxe de achegar posturas, a fenda aberta no goberno minoritario de Fisterra (AV, só 3 concelleiros de 11 na Corporación e un deles destituido) agrándase logo de que a comisión executiva de Alternativa dos Veciños acordase abrir un expediente de expulsión á alcaldesa, Áurea Domínguez.

Unha decisión que adoptan “ante a negativa” da rexedora de “acatar o acordo da executiva de restituír todas as competencias ao concelleiro Francisco Martínez Traba”, ao que Áurea Domínguez retirou todos os cargos despois de que o pasado 7 de xuño votase en contra do orzamento proposto polo goberno do que formaba parte.

Precisamente as contas sometidas a votación son, segundo subliñan dende o partido, “o máis grave”, porque “era consciente de que non dispoñía dos votos necesarios porque o PSOE anunciou a súa abstención e o PP o seu voto en contra”. Ademais, engaden, o orzamento que se someteu a votación “fora modificado unha semana antes do pleno por decisión unipersoal da alcaldesa, eliminando o 90% das cantidades asignadas ás áreas do concelleiro Martínez Traba”. Dende AV din que que se suprimiron 95.000 euros destinados a reparacións do abastecemento de auga, Policía Local, reposición de instalacións deportivas e novas infraestruturas viarias e redes de saneamento.

Lembran que a investidura e o soldo de Áurea Domínguez “foron posibles grazas a un pacto acadado pola dirección de Alternativa dos Veciños co PSOE provincial”, e din que a rexedora “non é independiente, forma parte de Alternativa dos Veciños, pero non está a cumprir co programa político do partido nin cos compromisos electorias da candidatura”.

O partido di que denunciará as irregularidades que se poidan producir

Insisten en que AV veu a Fisterra para “acabar con políticas caciquís e coa parálise do Concello en investimentos públicos e melloras de servizos sociais, culturais e deportivos”, conclúen.

Aseguran ademais que avaliarán as medidas oportunas para denunciar ante os tribunais “as irregularidades que se poidan producir na xestión do Concello de Fisterra”.