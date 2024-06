Conflicto en Boiro: el pósito debe readmitir a una vigilante acusada de proteger a furtivos

El Juzgado de lo Social Número 3 de Santiago ha declarado improcedente el despido de una vigilante de la cofradía de Cabo de Cruz (Boiro) que había sido acusada de hacer la vista gorda ante la actuación de un grupo de furtivos. El tribunal condena al pósito a readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones, abonándole los salarios que dejó de percibir desde su despido, o a extinguir la relación laboral indemnizándola con 27.000 euros.

Los hechos se remontan a junio de 2023, cuando la cofradía le comunicó a la demandante su despido por causas disciplinarias, alegando que el día 20 de abril de ese año abandonó el lugar en el que estaba en la playa de Mañóns cuando, a 30 metros, había unos furtivos realizando extracción ilegal de marisco. Lo hizo, añadía, haciendo caso omiso además a las llamadas teléfonicas de un compañero que intentaba alertarla de lo que estaba ocurriendo.

Pero el pósito alegó también que esa actitud fue “constante y mantenida en el tiempo” y aludía al “abandono constante de su puesto de trabajo” en días y horas en los que debería estar en las playas vigilando, y a las “múltiples y diarias” veces que sus compañeros y miembros de la cofradía intentaron contactar con ella sin recibir respuesta.

Una “reprochable conducta” que supuso “la quiebra definitiva, además de irreversible, de la buena fe contractual y la confianza depositada” en ella, según la cofradía.

En el juicio, la demandante alegó que su despido no siguió el procedimiento, al ser acordado sin conocimiento ni aprobación del órgano al que los estatutos de la cofradía otorgan esa competencia; la falta de concreción y exactitud de los hechos imputados; y la prescripción de las faltas imputadas, al haber transcurrido 60 días; la vulneración de sus derechos, al publicitarse sin su autorización la ubicación de su domicilio tras su localización por GPS.

Asimismo, alegó que el despido tiene su causa “en el conflicto surgido en el servicio” con motivo de que se sometió a una reasignación de sexo, “de donde se derivó un comportamiento irrespetuoso y vulnerador” de sus derechos fundamentales entre los compañeros de trabajo.

La cofradía argumentó al respecto que “el sistema de geolocalización no es instantáneo y necesita un posterior tratamiento de los datos por técnico habilitado cada dos o tres meses”; que sí existió un acuerdo de despido de la junta general, pese a no ser necesario; y que no tiene conocimiento de la “controversia” sobre su reasignación de sexo.

El tribunal dictaminó que “el despido es improcedente por el incumplimiento del requisito formal de entrega de carta con expresión suficiente de la causa”.