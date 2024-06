Defienden la entrada de taxistas de O Pino en el aeropuerto Rosalía de Castro al ubicarse sus pistas en el municipio

El BNG de O Pino, a través de su portavoz Xosé Luís Vidal Brocos, solicita al gobierno municipal que demande a la Xunta la concesión de permisos para que los taxis de la localidad puedan recoger personas en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, así como trasladarlas a su destino. Defiende que es de justicia, ya que buena parte de las pistas de aterrizaje ocupan tierras de la parroquia de Pereira, en este municipio.

"Que os taxis do Pino non poidan operar no aeroporto Rosalía de Castro que ten boa parte das instalacións en territorio do noso concello é unha situación que fuxe de toda lóxica e que é tempo xa de reparar", traslada el portavoz nacionalista de O Pino, Xosé Luís Vidal Brocos, que acaba de presentar una moción para conseguir que se ponga fin a esta "discriminación que só concede permiso aos autos de Santiago de Compostela".

El BNG de O Pino pone en valor en su moción que buena parte de las pistas de rodaje y aterrizaje del aeropuerto están precisamente en territorio local, y otras, menos, en Loureda, en el de Boqueixón. Sin embargo, las 29 licencias de taxi que cuentan con permiso pertenecen en su totalidad a la capital de Galicia, sin que esté previsto que se otorguen autorizaciones a los de O Pino. "Neste momento, o volume de operación da terminal é elevado e non é raro ver taxis doutras localidades que achegan persoas a un aeroporto que incrementou considerabelmente o seu tráfico aéreo", señala Xosé Luís Vidal.

Gravoso

Por eso, considera, como plasma la moción, que "resulta especialmente gravoso para taxistas do Pino e Boqueixón que, a pesar de que o aeroporto se instalou tamén en terras dos seus concellos, non poidan recoller pasaxeiros na terminal dada a súa localización no concello compostelán". Destaca también que esta prohibición no fue siempre así, ya que en la década de los ochenta vieron reconocido su derecho a operar en la terminal de Santiago. Y concluye con que dado el asentamiento del aeropouerto en varios concellos, "parece obrigado e lóxico que taxis dos tres concellos poidan operar nunha infraestrutura de transporte tan relevante e que move tantas persoas, apoiando tamén ao sector en localidades que máis o necesitan, como acontece noutros aeroportos galegos".