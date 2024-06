O PSOE pide a supresión da peaxe na autovía AG-55 que conecta Carballo coa Coruña

O secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, anunciou en Carballo que os socialistas levarán ao Parlamento galego unha iniciativa para reclamarlle á Xunta a gratuidade das autoestradas AG-55 (A Coruña-Carballo), pola que circulan cada día máis de 13.000 vehículos, e AG-57 (Puxeiros-Val Miñor).

Recordou que en Galicia hai catro autoestradas nas que se pagan peaxes, dúas delas de titularidade estatal (AP-9 e AP-53) e outras dúas, as antes citadas, pertencentes á Administración autonómica.

“Se pedimos a gratuidade para a AP-9 e para a AP-53, o lóxico é que tamén a pidamos para a AG-55 e a AG-57”, afirmou Besteiro, para quen non debe haber “galegos de primeira e galegos de segunda” entre os usuarios desas vías de alta capacidade, dependendo de quen sexa o propietario.

Acompañado polos deputados Patricia Iglesias e Carlos López Font, Gómez Besteiro remarcou que os socialistas galegos se uniron á petición ao Goberno de que se eliminen as peaxes nas autoestradas estatais, polo que é “de sentido común”, ademais de “xusto, demandar os mesmos beneficios para os usuarios dos tramos Puxeiros-Val Miñor e A Coruña-Carballo”.

Lembrou que o Goberno aprobou a rebaixa das peaxes. “Uns descontos que supoñen a gratuidade das viaxes de volta e incluso son superiores no caso de usuarios recorrentes. Porén, as bonificacións nas dúas autoestradas dependentes da Xunta son só do 25%”, dixo.