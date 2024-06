El Instituto Cela de Padrón y el de O Milladoiro celebran sus 50 y 10 años dedicados a enseñar

Dos de los institutos de Educación Seundaria más conocidos en la comarca, el IES do Milladoiro y el Camilo José Cela de Padrón, coincidirán a la hora de celebrar el aniversario de su puesta en marcha este viernes. Y si el de la capital de Sar presume de llevar ya cinco décadas enseñando a los vecinos de su comarca, el de Ames pondrá sobre la mesa el bagaje acumulado durante sus primeros 10 años de labor.

En cuanto a sus respectivos programas, el del centro padronés, que dirige Manuel González, comenzará a mediodía en el auditorio de la villa con una lección final a cargo del prestigioso antropólogo Xosé Manuel González Reboredo, catedrático de Bachillerato y miembro de las comisiones técnicas de Etnografía y de Valoración de Bens de Interese Cultural de la Consellería de Cultura. También están previstas las intervenciones de Anxo Angueira, presidente de la Fundación Rosalía de Castro; de la primera directora, Isabel Véliz, así como alumnado de las primeras promociones, representado por Marisel Llerena y Manuel y Ricardo Babío Arcay. En días previos ya compartieron coloquio exdirectivo como Encarna Otero, Bieito Silva, Rita Amigo o Emilio Crespo.

Este centro comenzó su labor como Instituto de Bachiller Mixto en el curso 1973/1974, si bien la institución partió en 1967 del Colegio Libre Adoptado. Su primera sede fue un inmueble derribado precisamente para construir el Auditorio de Padrón que acogerá los actos (el actual edificio del IES Cela data de 1982).

En A Maía

Y en cuanto al programa Instituto do Milladoiro, que suma 560 alumnos y 56 profesores, comenzará en el auditorio de la casa de la cultura aledaña a las 10.00 horas con el primer pase de la Gala do décimo aniversario do IES do Milladoiro (a las 12.00 habrá otro). Allí, y aprovechando la efeméride del Día Internacional de la Música, los presentes acometerán un viaje emocional por esta primera década de historia educativa de la mano del alumnado organizador de Artes Escénicas e Danza de 1º de Bachillerato, con participación de los valores locales en ciernes.

También este lunes, pero a las 11.30 horas, arrancará la muestra Ao son da Oralidade, da pedra á palabra, en la casa de la cultura de O Milladoiro, fruto de una investigación colaborativa entre el alumnado local y el del IES Marco do Camballón reconocida con el premio Antonio Fraguas del Museo do Pobo Galego. Estará abierta hasta el día 5 de julio con la colaboración del Concello de Ames. La cita también incluirá actividades deportivas organizadas por chavales de 4º de ESO, y la ANPA colaborará con talleres, danza africana y hasta un DJ.

