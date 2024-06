Nuevo colegio en Milladorio: Educación lo licitará en julio para abrirlo en el curso 2026-27

Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade e FP, acaba de confirmar al alcalde de Ames, Blas García, que está previsto licitar en julio el futuro colegio de Milladoiro, de forma que puedan empezar las obras a principios del próximo año 2025 y que abra sus puertas para el curso 2026-2027.

Así se desprende de la reunión de trabajo que mantuvieron este jueves en San Caetano, junto a la concejala Carmen Porto y al secretario xeral técnico de Educación, Manuel Vila, para abordar la planificación de la construcción del nuevo Colegio CEIP de la mayor urbe maiana. Este encuentro tuvo lugar con la mira puesta en coordinarse Xunta y Ayuntamiento de Ames para afrontar las tres grandes actuaciones que se están haciendo en el municipio, comenzando por esta nueva infraestructura en la que el Gobierno gallego invertirá 10,1 millones de euros.

Román Rodríguez le explicó al regidor y a la concejala que el departamento autonómico ha previsto licitar la obra en el próximo mes de julio, con la estimación de poder iniciar los trabajos a principios de 2025 y que el nuevo colegio esté operativo en el inicio del curso 26/27.

El centro, que acogerá a 450 alumnos y permitirá atender las necesidades educativas de una población en aumento, será el primer colegio construido en base a las pautas establecidas en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica que diseña espacios educativos más abiertos, flexibles, sostenibles, inteligentes e integrados en el entorno.

Tres intervenciones

Las tres actuaciones que la consellería está realizando en el Ayuntamiento de Ames alcanzan una inversión de más de 13,5 millones de euros. Entre estas intervenciones hay que destacar la ampliación del Colexio CEIP Agro del Muíño, por 3,3 millones, y cuya cuyas obras van por buen camino, con un 65% de las mismas ya ejecutadas. Por otro lado, está también a punto de comenzar la ejecución del cambio de cubierta del Colexio CEIP de Barouta, en el que el Ejecutivo autonómico invierte 150.000 euros. En ambos casos, la previsión es que en septiembre estén las obras finalizadas.

Y, por su parte, el mandatario local puso arriba de la mesa la posibilidad de conveniar con la Xunta de Galicia el uso de los espacios educativos, cuando no estén prestando servicio a los centros, para así aprovechar al máximo las instalaciones.

Entre las características del futuro colegio de Milladoiro, situado en la salida de la localidad hacia Ventín, destaca el ligero aumento de su presupuesto –que Rueda había fijado en 9,7 millones de euros–, y que se levantará muy cerca del actual instituto de esta localidad. Incluirá sala de usos múltiples, biblioteca, comedor, sala de música, polo creativo, zona de administración y un gimnasio, así como pista polideportiva cubierta y otra exterior. Tendrá un espacio central o foro, multifuncional con gradas complementario al resto.

Las ANPA valoran

Por su parte, las ANPA de los centros educativos de Ames han consensuado otro escrito común en el que afrontan las novedades del ejecutivo local que les conciernen. Y, en primer lugar, coinciden en aclarar que, si bien no se oponen a una subida de los servicios complementarios –el comedor, con un incremento que estiman en el 20%– por los años en los que no se actualizó, también exigen que no se haga “de golpe”.

Ya en lo que atañe a la Escola de Verán, achacan su tramitación por urgencia al rechazo a reforzar los medios para ello, con la consecuencia de que se reduce de 10 a 5 días el plazo para que las familias subsanen errores, y también subrayan que en el decreto “non informaban da necesidade de erealizar un sorteo”. Por su parte, el Concello aclara que todos los usuarios que cumplan los requisitos tienen asegurada plaza, remitiéndose al artículo 17 de su reglamento en el que se incluyen sorteos si existen más anotaciones que plazas disponibles.

Respecto a la ubicación de la cocina central, han solicitado información sobre dónde se elaborará la comida “ante a desaparición da cociña do CEIP Agro do Muíño”, siendo remitidos al próximo consello escolar. También se refieren a la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos en los servicios complementarios, lamentan que no se aclaren las plazas disponibles en el CEP de Ventín, algo que la administración local justificaba por estar a la espera de que la Xunta se pronuncie sobre la ampliación del espacio.

Al hilo de este concreto, critican que el Ayuntamiento “está a manter continuos conflictos coa comunidade educativa non soamente coas ANPA, senón tamén cos equipos directivos dos centros educativos. Estes conflictos perxudican a toda a comunidade educativa”, terminaba el comunicado,

