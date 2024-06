Queiman outros dez contedores do lixo en Carballo

Os bombeiros do parque Comarcal Provincial de Carballo interviron esta madrugada en tres operativos causados polos incendios de colectores do lixo en diferentes puntos do Concello de Carballo.

O primeiro deles foi notificado ás 05.18 horas e afectou a dous colectores na intersección entre as rúas Camelias con rúa Begoñas. O segundo, ás 05.38 horas, calcinou catro colectores na rúa Verdillo, mentres que a terceira incidencia ocasionou danos a catro colectores na rúa Fondal Ponte, nas proximidades do cemiterio de Bértoa.

Hai que lembrar que o pasado mércores ardeu outro colector na parroquia de Bértoa.