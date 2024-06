Compromiso de Lorenzana para tratar de inmediato la ampliación del polígono de Ordes

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, apuesta por la agilización y la desburocratización como base de la política empresarial que está desplegando la Xunta de Galicia. Así lo aseguraba en una visita a Ordes donde, además, anunció que “inmediatamente imos comezar a traballar na ampliación do parque industrial e ver as posibilidades que hai de facer un pouco máis áxil todo o que ten que ver co Plan de Ordenación de áreas empresariais de Galicia”.

Allí, y acompañada de la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, realizaba estas declaraciones en el transcurso de una visita al consistorio ordense, donde mantuvo un encuentro con su alcalde, el popular José Luis Martínez Sanjurjo, miembros de la Corporación y una nutrida representación del tejido empresarial de este municipio, capital comarcal. Al final del encuentro, estampó su firma en el Libro de Ouro do Concello.

La titular de Economía e Industria aprovechó la visita para conocer de primera mano las necesidades de suelo industrial del municipio, siempre en base a demanda y localización, en una ronda de contactos que está manteniendo con los diferentes regidores como competencia de su departamento.