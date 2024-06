El Instituto do Milladoiro y el Cela de Padrón festejan sus aniversarios

Jornada de aniversarios para dos de los institutos más populares de la comarca, ambos este viernes. Así, el IES do Milladoiro celebró su primera década de andadura con un festival, juegos y la inauguración de la muestra Ao son da Oralidade, da pedra á palabra, con asistencia de buena parte de la Corporación a la casa de la cultura de la mayor urbe de Ames. Y, a su vez, el IES Camilo José Cela de Padrón elegía al antropólogo Xosé Manuel González Reboredo para disertar con motivo de los 50 años de enseñanza.

En lo que atañe al centro de Secundaria de Ames, su alumnado y docentes arroparon la inauguración de la exposición, fruto del trabajo de investigación colaborativa entre los estudiantes locales y los del IES Marco do Camballón (Vila de Cruces). Esta muestra fue, además, galardonada con el premio Antonio Fraguas del Museo do Pobo Galego. Estará expuesta hasta el 5 de julio, y según el Concello, que contribuyó a su emplazamiento, constituye “unha testemuña máis do talento e creatividade do alumnado amesán”.

En el auditorio de la misma casa de la cultura comenzaba luego la Gala do décimo aniversario que, aprovechando la efeméride europea de la música, propuso un viaje lírico y emocional por esta primera década de existencia del instituto local, de mano del alumnado organizador de Artes Escénicas e Danza de 1º de Bachillerato. Participaron también estudiantes de distintos niveles, con “actuacións musicais en directo, interesantes entrevistas radiofónicas, presentacións audiovisuais, exhibicións de danza e moitas outras sorpresas que fixeron desta gala unha experiencia inesquecible”, trasladan fuentes municipales. También hubo juegos con la colaboración de la ANPA, en un IES que arrancaba con 250 alumnos y hoy suma 560 alumnos y cincuenta y seis profesores.

En la capital del Sar

Ya en Padrón, era el Instituto Camilo José Cela el que ponía en marcha, a mediodía, un programa por su cincuentenario en el que brilló con luz propia el antropólogo González Reboredo, dedicando su lección magistral a la alimentación en el rural gallego y, más en concreto, en Padrón. Allí, en el auditorio de la villa, hubo testimonios como el de Isabel Véliz, la primer directora que se retrotrajo a cuando el IES era una sección delegada del Xelmírez compostelano, o la inauguración del actual inmueble en 1982, con Cela a la cabeza. Hablaron también alumnos de la primera promoción, como Marisel Llerena, y los hermanos Babío Arcay, que inauguraron el edificio actual. Chus Senín leyó un poema de Graña sobre este instituto, que no dudó en contestar en verso el presidente de la Fundación Rosalía, y académico de la RAG, Anxo Angueira.