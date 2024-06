Cincuenta artistas no encontro de pintura ao aire libre Olloboi

O I Encontro de Pintura en Cadernos de Acordeón organizado polo colectivo Olloboi, xunto con La doce e co apoio do Concello de Boiro, xuntou máis de medio cento de artistas de toda Galicia que desfrutaron dunha xornada de “reencontro coa paisaxe desde a pintura, o compañeirismo e a calma”, afirman. Ilustraron diferentes puntos de Cabo da Cruz e Esteiro.

Unha das obras creadas no encontro de Olloboi en Boiro / Olloboi

Exerceu como padriño da xornada o pintor Leandro Lamas, e a cita rematou compartindo as experiencias de cada participante cunha cata de viño de Boiro, Xirpín, e un concerto do acordeonista Vadim Yukhbevich. Non faltaron tampouco os premios, que recaeron nas obras elaboradas por Olga Pérez Casal, José Paredes e Alphonzo Solorzano. Todas as creacións serán expostas próximamente no Pazó Goiáns.

Os máis pequenos tamén quixeron participar da cita artística / Olloboi

Un encontro pictórico que complementou a gala do venres na que se entregaron os premios do Festival de Cine Escolar Olloboi, no que participaron este ano sesenta producións audiovisuais de centros de toda Galicia.