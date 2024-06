El Combo Dominicano e Panorama encabezan o cartel das festas da Madalena do Milladoiro

A nova comisión de festas da Madalena vén de confirmar que as orquestras El Combo Dominicano e Panorama encabezan o cartel das patronais do Milladoiro. As celebracións arrancarán co Millarock o próximo 2 de agosto. Os organizadores reuníronse no concello co alcalde de Ames, Blas García; a concelleira de Promoción Económica, Ana Paz; e representantes da Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA).

Por terceiro ano consecutivo, O Milladoiro e Bertamiráns celebrarán de forma conxunta as súas festas máis importantes, A Madalena e A Peregrina. De novo, Concello, Xuntanza de Empresarios de Ames, Asociación Cultural e de Festexos Virxe da Peregrina e a, recentemente creada, Comisión de Festas da Madalena (O Milladoiro), colaboran nos festexos amesáns.

O alcalde resalta que as festas de Ames son “cultura e tradición, pero tamén repercuten de forma moi positiva no noso comercio local. O Concello non pode non estar”. Anunciou tamén que nas próximas semanas desvelarase toda a programación.