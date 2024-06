Desaloxan e precintan unha terraza en Ribeira por un altercado público

A primeira hora desta mañá a Policía Local de Ribeira, xunto coa Policía Nacional, procedeu ao desaloxo e precintado dunha terraza dun local de hostalería logo de que os axentes fosen requeridos por un problema de alteración da orde pública.

Para garantir a seguridade cidadá e o tránsito peonil a Policía local optou por desaloxar e precintar a terraza situada na vía pública, amparándose na Lei 10/2017, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia que, "no seu artigo 29, faculta aos axentes da autoridade a estas medidas de adopción directa, as cales deben ser confirmadas ou levantadas polo órgano municipal competente no prazo de 48 horas", subliñan.