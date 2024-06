A campaña da centola pecha cunha caída do 27% das capturas respecto á de 2023

A centola vaise, temporalmente, das lonxas, pero volven dúas das especies máis demandadas da gastronomía galega: o polbo e a centola. Tras dous meses de veda, a principios de xulloreábrese a pesqueira destas especies.

Non obstante, son máis as expectivas dos consumidores que as do sector naseiro, consciente de que estas especies non acadan nos meses de verán o nivel óptimo de calidade, que se espera para o outono e “os meses con R”, como reza o saber popular.

O patrón maior fisterrán, Joaquín Fábregas lembra que dende a súa confraría levan anos pedindo que se alongue a veda do polbo, porque “o que se pesca nestes meses non é un polbo bo, está fraco e ovado, e hai que esperar á chegada do outono para ter un produto de calidade”. Respecto ás expectativas desta nova campaña, asegura que “coma sempre, o primeiro mes haberá capturas pero, de seguro, que despois baixarán”. En canto á nécora sinala que o levantamento da veda tan cedo “obedece máis á demanda do turismo que ao interese pesqueiro”. Unha demanda que está propiciando tamén un repunte do prezo dos “peixes máis consumidos nos restaurantes”.