O Pico Sacro recupera a lendaria cerimonia do Lume Sagrado

O Pico Sacro acolleu este domingo a lendaria Cerimonia do Lume Sagrado para celebrar a chegada do solsticio de verán. Despois de catro anos de ausencia, este ano o sol acompañou e o séquito da raíña Alda medrou ata case o medio cento de acompañantes, entre integrantes da Asociación da Fervenza do Castro de Callobre (A Estrada), visitantes vestidos para a ocasión e os músicos do grupo folclórico local Son de Gaita (Sergude).

Ceremonia do Lume Sagrado no Pico Sacro, en Boqueixón / CEDIDA

O séquito, encabezado pola raíña Alda e polo seu Druída, desfilou ata a Capela de San Sebastián. Aló, diante da ermida, o Druída utilizou o seu bastón (cunha lupa no extremo) para concentrar a luz solar na ramaxe que se colocou no pebeteiro. Un lume que acendeu grazas á forza do astro rei, creando o Lume Sagrado. Todos os veciños e veciñas de Boqueixón que o desexaron aproveitaron para levar cadanseu Lume Sagrado para acender as tradicionais cacharelas de San Xoán.

O alcalde, Ovidio Rodeiro, agradeceu a colaboración, un ano máis, da Asociación da Fervenza do Castro.