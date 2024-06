O rei Alfonso IX rememorará en Camariñas a súa visita de 1228

A historia e a artesanía volven ser as protagonistas do Encaixe no Camiño, unha cita coa ollada posta no pasado que traerá de novo á vila ao rei Alfonso IX e á dama italiana que ensinou a palillar ás mulleres de Camariñas. Será os días 19, 20 e 21 de xullo.

Os actos comezarán coa apertura do mercado de postos medievais e actuacións musicais ás 17.00 horas do venres, día 19. O sábado haberá desfile de comparsas e ao mediodía terá lugar o desembarco do monarca a través dunha recreación teatral. Pola tarde, ás 19.00 horas, o historiador José María García-Osuna disertará sobre O vínculo de Alfonso IX e o Encaixe no Camiño. A música correrá a cargo dos Troianos de Compostela, Belem Tajes e a súa banda.

O domingo, Alfonso IX e a súa comitiva real serán acompañados por veciños e visitantes na súa andaina a Cereixo (Vimianzo), previa parada en Xaviña. Pola tarde, ás 18.00 horas, recrearase o desembarco da dama italiana e complementará o acto un desfile de moda con encaixes de Camariñas.