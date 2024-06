Borja Golán recibirá la Medalla do Concello de Ames el Día de Galicia

Ames reconocerá la trayectoria y palmarés del deportista local Borja Golán, que el pasado año anunció su retirada del deporte profesional. Así, le entregarán la Medalla do Concello de Ames en los actos locales del Día de Galicia 2024, tal como se acordó por unanimidad en la junta de portavoces celebrada el pasado 14 de junio.

Borja Golán está considerado como el mejor jugador de la historia del squash nacional, con 17 campeonatos de España y dos de Europa. Ademais, sumó 21 europeos consecutivos jugados con España desde 1999. Fue el primer jugador de habla hispana en meterse dentro del top 10 mundial (en septiembre de 2009), y llegó a ser top 5 del mundo en abril de 2014.

Según declaraba el regidor, el socialista Blas García, “Ames ten unha débeda con Borja por levar o nome do concello polo mundo adiante. Coa entrega da medalla do Concello de Ames queremos agradecerlle a súa entrega e dedicación ao squash e por facer medrar este deporte. É unha lenda do squash a nivel nacional e internacional. Os seus éxitos profesionais acredítano como un profesional cunha gran calidade dentro da pista, pero tamén cunha gran calidade humana e humildade”