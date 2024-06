Galiforest dispara sus exhibiciones en Boqueixón como el gran referente forestal del sur de Europa

La séptima edición del monográfico forestal Galiforest Abanca, que llegará del 27 al 29 de junio hasta el entorno natural e instalaciones del Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (Boqueixón), acogerá una batería de exhibiciones de maquinaria y sistemas que se repetirán en distintos pases a lo largo de los tres días del certamen, sumando en total cerca de doscientas. De esta forma, se superan las 180 que se habían llevado a cabo en la pasada edición, celebrada en 2022. Asimismo, la edición número 36 de la Feira do Moble da Estrada llegará al recinto ferial local del 19 al 22 de septiembre.

Comenzando por Galiforest, referente en materia forestal para el sur de Europa, como proclama la organización, incluirá en una zona del monte habilitada para ello, o bien en las propias parcelas de las empresas expositoras, exhibiciones de procesadoras forestales y de leña, astilladoras de troncos, aserraderos portátiles, trituradoras, biotrituradoras de restos vegetales y de poda, rajadoras, manipuladoras, motosierras, sistemas automáticos de bloqueo y liberación de estacas, tensores automáticos, robots desbrozadores y robots segadores, simuladores de maquinaria forestal, básculas para grúas forestales y soluciones innovadoras para plantación mecanizada, lucha contra incendios, maquinaria especializada y análisis remoto de datos.

Pero es que, asimismo, se llevarán a cabo demostraciones de trabajos en altura, técnicas de preparación de anudados, tableado de tronco de aserradero, limpieza y reciclaje de cuadros, experimentación con cepas de Alnus glutinosa (aliso común) resistentes a Phytophthora alni en el río, cultivo desetas como la shitake, Pleurotus ostreatus y Ganoderma lucidum en ecológico, extracción de resina con diferentes métodos, recogida de resina para ensayos de microresinación, análisis de calidad de la miel, elaboración de velas con cera reciclada y de jabones con productos de la colmena, fabricación de alimento sólido para abejas, herramientas para descorche de alcornoque o inoculación de micelio en paja.

Estas demostraciones, a las que podrían sumarse más, correrán a cargo de las empresas y entidades Aroz Berri, Foresin, Hitraf, Hispano Japonesa de Maquinaria (HJM), Iberfores, J.J.E. Hernández-Hersan Wood-Mizer España, Millasur, Murat, Forest Pioneer y Husqvarna, además de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal). Dichas exhibiciones de maquinaria y sistemas forestales en un lugar real de trabajo es uno de los principales atractivos que ofrece el monográfico, tanto para los expositores, que pueden mostrar el funcionamiento de sus máquinas y sistemas, como para los visitantes profesionales, los cuales tienen la posibilidad de comprobar allí ventajas y posibilidades.

Galiforest también traerá un Concurso de Innovación en el ferial y también otras propuestas centradas en el sector de la biomasa. Así, el segundo día se realizará una jornada sobre la certificación de la sostenibilidad de la biomasa, organizada por las Asociación Española de la Biomasa (Avebiom) y el Clúster da Biomasa de Galicia en el espacio que la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera) tiene en la feria.

Y también ese día se entregarán los Premios Biomasa Galega, organizados por el Clúster de la Biomasa de Galicia, recayendo el de la trayectoria investigadora en Luis Ortiz Torres; el de descarbonización de la industria agroganadera en la empresa Nutrimentos Deza (Nudesa); el de descarbonización de la industria alimentaria en la Compañía Española de Algas Marinas; el premio a la trayectoria en calefacción con biomasa será para José Carlos Alonso, de Ecoforest; el de apuesta por la biomasa en la administración local, para el Concello de Portas; y el de la Administración Autonómica recaerá en la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Además, se entregará el Recoñecemento y Presidencia Honorífica do Clúster da Biomasa a José Ignacio Lema Piñeiro.

Con antigüedades

Por su parte, el Recinto Feiral estradense prevé una gran afluencia a su Feira do Moble del 19 al 22 de septiembre. Y según la organización, “os contactos xa realizados permiten confirman unha maior representatividade no referente ao sector do mobiliario”, con soluciones “para as distintas estancias do fogar, con propostas para o seu amoblamento, organización e decoración”.

Por otro lado, se incluirá el sorteo de un viaje, y coincidirá con la 67ª Feira de Antigüidades e Artesanía, una cita “na que unha vez máis se mostrarán infinidade de pezas de época, curiosidades e creacións feitas á man”.

