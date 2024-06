Rompetiño Jump xunta en Porto do Son música e deportes urbanos

Porto do Son quence motores para a oitava edición do Rompetiño Jump, un dos eventos máis esperados do verán, que se celebrará os días 5, 6 e 7 de xullo. A música e os deportes urbanos serán os grandes protagonistas da cita, que foi presentada este luns no Centro de Interpretación do Castro de Baroña.

Imaxe do cartel promocional do Rompetiño Jump 2024 / Rompetiño Jump

A oferta deportiva é variada e totalmente gratuíta para os máis activos. Haberá talleres deportivos para o público infantil de break, parkour, surf e bodyboard. Unha das probas estrela do Rompetiño é a BMX-cup, que se desenvolverá nunha pista de madeira montada para as delicias dos asistentes e competidores. Complementarán a cita a Skatecup, unha proba da Liga Galega de Break e unha competición de Basket 3x3 con máis de 20 equipos en categorías femininas e masculinas de todas as idades.

Pola súa banda, o cartel musical inclúe á aclamada Pili Pampín, a enérxica Banda de Balbina, o grupo de música galega Suevia e un DJ. Ademais, haberá unha zona infantil, terrazas, obradoiros, exhibicións, barbería gratuíta e unha área de restauración e tendas. As entradas poden mercarse en Woutick.es e o detalle da programación está dispoñible en Rompetino.org e nas redes sociais do festival que, un ano máis, segue asociado á marca FEST Galicia, coa que a Xunta apoia festivais con características singulares e diferenciadoras que achegan valor engadido á experiencia musical.

As probas deportivas son un dos grandes atractivos do festival / Rompetiño Jump

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, e o director da Axencia Galega das Industrias Culturias, Jacobo Sutil, participaron na presentación, conducida por Lucía Miranda. Lete lembrou que as principais competicións deportivas do Rompetiño son disciplinas olímpicas e salientou a importancia de deportistas galegos como a skater Julia Benedetti; os baloncestistas Marta Canella e Carlos Martínez; a ciclista Ainoa Posada; o b-boy David Amor e a b-girl Alicia Babarro.

Asegurou ademais que a consolidación deste festival propicia que Galicia conte “cunha mocidade activa e saudable e que, no futuro, poidamos renovar a lista de olímpicos galegos e galegas, que cada ano medra en número de éxitos”.

A oferta de actividades é moi ampla e variada / Rompetiño Jump

Jacobo Sutil, pola súa banda, subliñou a “especial conexión coa xuventude e co territorio, contribuíndo deste xeito á diversidade e descentralización da oferta cultural galega”.

O alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, agradeceu o apoio da Xunta e louvou o gran labor do equipo que dirixe Luis Pazos, e “o seu esforzo, dedicación e tenacidade”. O Rompetiño, engadiu o rexedor, “é mais que un festival e cultura, é algo que forma parte de todos os eventos que facemos en Porto do Son, e é o inicio de todo o que vai vir”. Por iso, reiterou que o Concello “seguirá apostando polo Rompetiño Jump”.

A música é outros dos pratos fortes do festival de Porto do Son / Rompetiño Jump

Pola súa banda, o director do Rompetiño Jump, Luis Pazos, subliñou que esta iniciativa é “unha aposta pola xente moza, a música e a cultura” e animou a todos a desfrutar en Porto do Son da “mellor experiencia posible”. No acto tamén participou Jesús Sáez, responsable de Marketing e Clientes Mahou, quen lembrou que levan apoiando esta cita desde o primeiro ano e asegurou que hoxe é xa “un referente” da cultura urbana en Galicia.