O Sergas elabora un plan de continxencia para a atención pediátrica na Costa da Morte

A Área Sanitaria da Coruña e Cee deseñou un plan de contixencia consensuado cos profesionais de pediatría e os xefes de servizo de atención primaria para “proporcionar unha atención axeitada á poboación infantil” na Costa da Morte, “evitando incertidume á cidadanía, e que esta saiba a que centro acudir en todo momento”.

Aseguran que “todas as vacantes están ofertadas e serán cubertas cando se dispoña de candidatos”. Ante a ausencia dun facultativo de pediatría, xa sexa por motivos persoais ou vacacionais, “e ante a falla destes no mercado laboral para cubrir baixas puntuais, a actividade organizouse de tal xeito que os puntos asistenciais estean operativos garantindo a atención e mantendo a oferta asistencial”.

Un anuncio que coincide cunha concentración en Camariñas, convocada polo BNG, para demandar estabilidade e un protocolo a longo prazo para o servizo médico e de pediatría no municipio. “Non cremos as falsas promesas do PP e do Sergas”, afirma o voceiro nacionalista Xurxo Rodríguez.

"Precisamos unha atención continuada no tempo e cos mesmos profesionais, aos que apoiamos", engadiu, ao tempo que salientou que “chegado o verán non se cobren baixas quedando un so médico para cubrir mañá e tarde, diminuíndo a calidade do servizo ao sobresaturar ao persoal médico".

No acto participou tamén o deputado do BNG da Costa da Morte, Óscar Insua, que denunciou que a participación da xente na concentración "amosa que existe un problema real co servizo médico e pediátrico que xa vén desde hai anos".