A oposición non censura ao goberno de Rianxo e apróbase o orzamento vinculado á moción de confianza

Cumpridos os trinta días de prazo para que os grupos da oposición de Rianxo (PSOE, BNG e PP) presentasen unha moción de censura, tras rexeitar a moción de confianza plantexada polo alcalde, Julián Bustelo (Rianxo en Común), o orzamento municipal proposto polo goberno, que tamén fora rexeitado, queda aprobado de xeito automático, tal e como contempla a lei.

O rexedor asegura que “agora podemos comezar unha nova fase do mandato, cun orzamento adaptado á realidade actual, xa que estaba prorrogado dende 2021”. Recoñece, non obstante, que este “non é o camiño que a nós nos gustaría, pero demos os pasos para aprobalo doutro xeito e, por diversos motivos, non foi posible”. Agora que as contas están aprobadas, Bustelo avoga por abrir un periodo de “reflexión, tomar nota e correxir o que se fixo mal para recompoñer as canles do diálogo”.

O rexedor di que permitirá implantar o Plan Madruga de conciliación e tamén os novos contedores marróns

Hai que lembrar que Rianxo en Común acadara un acordo co PSOE, que se rompeu co rexeitamento dos orzamentos por parte dos socialistas. O alcalde asegura que “xa falamos” e “tentaremos recuperar o entendemento”. Di estar aberto tamén ao diálogo co BNG e o PP, pero valorando que “o PSOE foi quen deu o paso e amosou vontade de chegar a acordos co goberno”.

As novas contas permitirán, segundo Julián Bustelo, “atender mellor a realidade actual e ir un paso máis aló para acometer proxectos de mantemento da rede viaria, espazos públicos e zonas verdes, ademais de implantar o Plan Madruga para facilitar a conciliación e tamén o colector marrón de residuos orgánicos”.

O portavoz do PSOE, Óscar Rial, asegura que o seu grupo mantén “a man tendida” para facer posible o acordo acadado no seu día con Rianxo en Común. Aclara que “non era un pacto de lexislatura, senón un acordo sobre puntos moi concretos, e tentaremos retomar as conversas”.

Dende o PP consideran que o proceso foi “unha perda de tempo” motivado pola incapacidade de diálogo

Pola súa banda, o voceiro do PP, José Luis Castiñeiras, considera que este proceso foi “unha perda de tempo” e culpa ao goberno de que se chegase a esta situación “pola falta de diálogo”. Acúsao ademais de “levantar un muro” contra os populares.