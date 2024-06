Todos los partidos de O Pino exigen a Santiago que permita operar a sus taxistas en el aeropuerto

La Corporación de O Pino acaba de aprobar, por unanimidad de PP, BNG y PSOE, una declaración institucional en apoyo al sector del taxi del municipio, de forma que estos profesionales puedan recoger viajeros en el aeropuerto de Lavacolla-Rosalía de Castro. Para que esto sea posible, el Ayuntamiento de O Pino le solicita al de Santiago que autorice que los cuatro taxistas de O Pino puedan trabajar también en el aeropuerto. En la sesión de este miércoles también se acordó prorrogar por un año el contrato de recogida de la basura y se aprobaron las ordenanzas reguladoras de prestación de alimentos y de ayudas por emergencia social, entre otros asuntos.

El alcalde de O Pino, Manuel Taboada, le propuso al pleno de la Corporación aprobar una declaración institucional de apoyo a los taxistas del municipio, para que puedan trabajar en el aeropuerto de Lavacolla. En estos momentos, tan sólo los profesionales de Santiago pueden recoger en el aeropuerto a los viajeros que llegan en avión al aeropuerto Rosalía de Castro. Taboada, quien recordó que el Concello de Santiago es quien tiene la competencia para permitir que taxistas de otros municipios puedan recoger pasajeros en Lavacolla, un aeropuerto por lo que en 2023 pasaron más de tres millones de personas.

Ubicación de pistas

En la declaración, firmada por los portavoces de los tres grupos políticos municipales, se señala que parte de las pistas del aeropuerto están situadas en los municipios de O Pino y de Boqueixón, y hubo épocas en las que, además de los de Compostela, se permitía la taxistas de otros municipios trabajar en Lavacolla. Taboada recalcó que si Santiago, “que é o que ten as competencias nesta materia, autoriza os taxistas do Pino traballar no aeroporto, a Xunta non porá ningún impedimento”. Además, la declaración institucional insta a la Dirección Xeral de Mobilidade para que, una vez que en la capital de Galicia le den luz verde, tramite la autorización administrativa.

Asimismo, salió adelante la propuesta para modificar el Plan Xeral, de forma que dos parcelas situadas en la parroquia de Arca puedan pasar a considerarse como de suelo urbano consolidado tras las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Y también se ratificó la cuarta addenda al convenio de colaboración con Augas de Galicia para la construcción de la depuradora de Arca, debido a modificaciones del proyecto necesarias para la ejecución das mesmas. El importe total de la actuación asciende a 2.225.366 euros.