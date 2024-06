Ames celebra el Día do Orgullo este viernes y premia la fotografía de Vicente Javier González

El vecino de Milladoiro Vicente Javier González López acaba de ganar el concurso fotográfico LGTBIQ+, que se enmarca en la campaña Ames a quen ames faino con orgullo. El objetivo del certamen organizado por la concejalía de Benestar Social, y en el que tomaron parte cinco personas es "a loita contra a discriminación e promover a igualdade e a diversidades con respecto á comunidade LGTBIQ+".

El premio será entregado este viernes durante el acto de conmemoración del Día Internacional do Orgullo LGTBIQ+, incluyendo la decoración de la praza do Concello, en Bertamiráns, y la entrada de la casa de la cultura do Milladoiro con paraguas con los colores de la bandera LGTBIQ+. Precisamente, la plaza consistorial de la capital de Ames será el marco donde, a las 11.00 horas, se lea el manifiesto acordado entre los grupos políticos municipales.

Los participantes en el certamen fueron Vicente Javier González López, Almudena Dorribo Morales, María Porras Alcón, Alejandro José Pernía Paredes y María Camino Tellado Fernández.