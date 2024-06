Reforzan a seguridade na recta da Anchoa, en Fisterra, con tres pasos de peóns e iluminación específica

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, supervisou este xoves as obras de mellora da seguridade para os peóns na estrada autonómica AC-455, no tramo coñecido como a recta da Anchoa, en Fisterra. A actuación ten un investimento de máis de 48.000 € e consiste na implantación de tres pasos de peóns nos puntos quilométricos 11+380, 11+870 e 12+490.

A intervención ten en conta a distinta configuración dos puntos onde se implantarán os pasos de peóns. No do quilómetro 11+380 replicaranse as beirarrúas elevadas con bordos pavimentadas con baldosa hidráulica, implantado vaos para o acceso de peóns e mantendo unha beiravía mínima de 50 centímetros.

No quilómetro 11+870, ao estar a beirarrúa ao mesmo nivel que a calzada, executarase mediante pavimento de formigón, como existe nas marxes da calzada, e pavimento sinalizador.

E no quilómetro 12+490 farase un pavimento de baldosa hidráulica nunha marxe, e na outra, ao estar a beirarrúa ao mesmo nivel que a calzada, será de formigón en beirarrúas. Os tres pasos de peóns terán iluminación específica.