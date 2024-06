La asociación Mulleres Salgadas premia la trayectoria de cuatro trabajadoras del pósito de Rianxo

La asociación Mulleres Salgadas, la primera y única de ámbito gallego de mujeres del sector pesquero, integrado por unas 1.600 bateeiras, percebeiras, rañeiras, naseiras, oceanógrafas, empleadas o empresarias del sector pesquero y marítimo, celebró este viernes en Rianxo su tradicional acto anual de entrega de los premios Muller Salgada.

Este año fueron homenajeadas cuatro trabajadoras de la cofradía de Rianxo: la bióloga, Amelia Caamaño Otero; la secretaria, Mónica Méndez Somoza; y las administrativas Ana Belén Fernández Dios y Rocío Rodríguez Sabugueiro. El acto tuvo lugar en el auditorio municipal.

Ana Belén es administrativa y en noviembre cumplirá sus bodas de plata con la cofradía de Rianxo. Vio cómo cambiaban las rutinas y herramientas de trabajo. De un trabajo completamente manual pasaron al uso de tecnologías digitales, a las que tuvieron que adaptarse para seguir prestando apoyo a la flota y al marisqueo rianxeiro.

Imagen de los galardones / Mulleres Salgadas

Amelia lleva ya 27 años como bióloga de la cofradía. Es la veterana de este equipo de mujeres que gestiona el día a día de los profesionales de la pesca y el marisqueo. “El papel de la asistencia técnica de las cofradías es fundamental para una gestión sostenible de los recursos pesqueros y marisqueros”, destacan desde la mencionada asociación.

Por su parte, Mónica es la secretaria del pósito desde hace veinticinco años. En ese período de tiempo, fueron varios los patrones mayores que tuvo la entidad y tuvo que adaptarse a la forma de trabajar de cada uno de ellos. Conoce a todos los marineros, mariscadores y mariscadoras que pasan por la oficina y dice que no puede evitar involucrarse de manera personal con ellos, escuchando sus problemas.

Rocío es la más joven de las premiadas y lleva 5 años en la cofradía. Es administrativa, pero también echa una mano en la lonja, pesando o subastando. Para ella la mejor época es la del bou de vara, aunque es la de más trabajo: “Aprendí a diferenciar especies, como por ejemplo un curuxo de un rodaballo; cuando no sabes, parecen lo mismo”, dice.

"Elas, como moitas outras mulleres en toda a costa galega , levan a xestión das confrarías facendo seu traballo na sombra. Elas, Mónica, Ana, Ro, Amelia, coa súa dedicación e competencia, facilítannos tremendamente as xestións a quenes imos ao mar cada día. Elas fan que o noso traballo sexa moito mais levadeiro, xa que cada vez estamos obrigados a facer mais xestións administrativas, papeis que non entendemos ás veces e que agora ao ter que facelos por Internet, non se simplificaron, senón que fan máis complexo se non se está acostumada", dijo en su intervención la presidenta de Mulleres Salgadas, Dolores Gómez Ordoñez.

Al acto asistieron el alcalde, Julián Bustelo, y el patrón mayor de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, entre otras autoridades.