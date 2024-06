El Concello de Ames fija en un máximo del 11% la subida del comedor “sexa cal sexa o tramo”

El alcalde de Ames asegura que la subida de la cuota de los comedores escolares nunca va a ser mayor a un porcentaje que sitúa “entre o 10,5 e o 11 por cento sexa cal sexa o tramo” que se pueda fijar por nivel de renta. Y también ha querido dejar claro que no se ha llegado aún a ningún acuerdo al respecto de la pasada reunión del Consello Escolar Municipal, remitiéndose a la nueva toma de contacto que mantendrá el gobierno local con la comunidad educativa el próximo 17 de julio.

Así lo trasladaba la administración local ante la inquietud generada entre las familias de los distintos centros por unas tablas que recogían, tal como aparece en acta de la reunión, los costes para las arcas locales, y no el precio que se va a repercutir a los vecinos. Además, el Concello se compromete a que las futuras modificaciones de los precios de la ordenanza de conciliación –que también incluye los programas Bos Días Cole y Tardes Divertidas, a salvo de variaciones durante el próximo curso– se fijarán según el IPC.

En dicha propuesta, precisamente, también explican que “dende o departamento de Educación elaborouse un informe técnico-económico para determinar os custes sobre todos os servizos complementarios de cara a levar a cabo unha modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos complementarios educativos e de conciliación de vida familiar e laboral do Concello de Ames”. Y para ello, se uso como base el número de usuarios del año 2023, que en los comedores rondan los 1.500. “Tendo en conta isto, o custe mensual do comedor quedaría en 148,27 euros e o custe diario en 8,42 euros”, siempre para las arcas locales y a la espera de que “nos vindeiros meses se realizará un estudo de custes máis pormenorizado” en el que se incluirán, además, aspectos como las inversiones.

Y, al hilo, en la última convocatoria se insiste en que el 17 de julio se recogerán las aportaciones de las distintas partes que componen el consejo escolar, dándose tres semanas para ello, y que la modificación de esta ordenanza entrará en vigor en el próximo curso 2024-2025.

Otro punto

Por último, en el segundo punto del orden del día se trató la modificación del Regulamento da Rede municipal de comedores escolares, Bos Días Cole y Tardes Divertidas del Ayuntamiento de Ames. Sobre ese asunto, la concejala de Planificación e Xestión Educativa indicó que en el borrador que se aporta se intentó recoger todo lo hablado y acordado durante las reuniones mantenidas por la comisión encargada de su modificación, y aun así se volvió a solicitar las aportaciones que se consideren por parte de los distintos miembros del consejo escolar con el objetivo de aprobarlo pasado el verano.

El Consello Escolar Municipal de Ames estuvo presidido por el alcalde, Blas García, y por la concejala de Educación, Carmen Porto. Acudieron ediles de los distintos partidos, directores y jefes de estudio de los centros locales y, como vocales, Rebeca Piñeiro, de la ANPA del IES de Milladoiro; Ana Casal, ANPA del CEIP de Agro do Muíño; Carolina Moscoso, ANPA del CEIP de Agro do Muíño; Pilar Louro, ANPA del CEIP de Agro do Muíño; Ana Gil, ANPA del IES de Ames; Susana Torrente, ANPA del IES de Ames; Susana Rodeiro, ANPA A Maía; Rosario Rodil, ANPA A Maía; María Armas, ANPA A Maía; Margarita Murillo, ANPA Ventín; Belén Carneiro, ANPA IES Milladoiro; Noemí Queizás, ANPA Millapeques; Patricia Pérez, ANPA Millapeques; Ángela Rego, ANPA Millapeques; Davinia Marí, ANPA Barouta; y Félix Paz, de CIG Ensino.

Confusión entre algunos padres

Sin salir del incremento de las cuotas, la perplejidad entre los representantes de varias asociaciones de padres de Ames ante el baile de cifras y porcentajes vino porque, como admitía una presidenta, “los números venían hechos”. Y en ellos, efectivamente, se reflejaba que el coste de algún tramo de renta estaría cerca de los 150 euros (cuando hoy se pagan 110 € como máximo). Sin embargo, se trataba de unas tablas de costes reales que no se les van a repercutir.

La confusión, además, se acentuaba porque los últimos datos referidos a los importes figuran en un documento municipal “que enviaron onte –por el jueves– a mediodía”, y que se interpretó como una lista de precios reales, a cobrar a los padres cada mes, según aporta el presidente de otra entidad. A su vez, desde el ejecutivo local han decidido aclarar por escrito el alcance de estas cifras a cada una de las ANPA locales, “aínda que se dixo ben claro que estes non eran os prezos do comedor para as familias, senón o que lle custa ao Concello”.