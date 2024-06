O Freixo inaugura o gran escaparate da carpintaría de ribeira e o sector náutico

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destacou o papel dos Grupos de Acción Local de Pesca (GALP) para fomentar un sector pesqueiro máis sostible ambiental e economicamente e, que no caso do Costa Sostible (Seo de Fisterra e ría de Muros-Noia), permitirá poñer en marcha no período 2023-2025 doce novos proxectos por valor de 680.000 euros.

Así o destacou na inauguración da II Feira Náutica do Freixo (Outes), que se celebra ata o domingo, nun acto no que participou tamén o alcalde de Outes, Manuel González.

O programa inclúe visitas ao Museo Carpintaría de Ribeira Estaleiro de Ciprián, ao estaleiro Abeijón Hermanos S.L. ou aos puntos máis simbólicos e históricos da parroquia de San Xoán de Sabardes; rutas en caiac polo litoral; ou rutas a bordo do histórico balandro Joaquín Vieta. No peirao do Freixo hai diversos espazos expositivos para coñecer múltiples tipos de embarcacións tradicionais, así como unha exposición permanente no Náutico, e terán lugar obradoiros de carpintaría de ribeira nos que se visibilizará en vivo o proceso de construción tradicional de embarcacións.