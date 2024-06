Sete días de festa no San Roque de Melide con grupos coma Celtas Cortos e As Tanxugueiras

Melide prepárase para unha nova edición das súas Festas de San Roque, do 14 ao 21 de agosto, coas mellores orquestras e grupos do nivel de Celtas Cortos ou Tanxugueiras.

Así, o mércores 14 de agosto tocarán Celtas Cortos, Os Melidaos e o gaiteiro Suso Ascariz. O 15, turno para El Combo Dominicano e Mekanika Rolling Band, mentras que o venres 16 a festa prosegue coa Panorama, a Banda de Música de Visantoña e Festicultores Troupe. Para o sábado 17, o San Roque continúa coa orquestra Fuerza Nueva, As Tanxugueiras, a Coral Polifónica de Melide e o grupo Froito Novo.

O domingo 18, o Día do río, será a quenda da afamada orquestra París de Noia, ademais da Banda de Música de Arzúa e mais a charanga Ardores. O luns 19, a programación inclúe as actuacións do Grupo Bomba, a formación melidá tradicional Herba Grileira e a veterana orquestra Los Satélites. Pola súa banda, o martes 20, actuarán Louband, a Banda de Santa Cruz de Ribadulla e a orquestra Olympus, e xa o mércores 21, festa infantil no Día do Neno.