Boqueixón, un lugar por descubrir

O Concello de Boqueixón, situado nas fértiles beiras do río Ulla, conta con paraxes de gran beleza natural e unha excelente gastronomía. É terra de misteriosas lendas e singulares festas, mais un dos seus atractivos máis insólitos é o Pico Sacro. Levántase á beira de Compostela unha das montañas máis míticas e coñecidas de Galicia, o Pico Sacro, fonte de innumerables lendas e contos populares. A lenda da Raíña Lupa, recollida no Códice Calixtino, narra a translación do corpo do Apóstolo Santiago e os míticos acontecementos que no cume deste monte sacro tiveron lugar.

A súa altura de case 600 metros, as súas dúas covas de cuarzo cristalizado e unha gran brecha na cima coñecida como Rúa da Raíña Lupa, fan que unha excursión ao seu cume sexa toda unha experiencia. O Pico Sacro agocha tamén os restos dunha fortaleza medieval e os tesouros arquitectónicos da Capela de San Sebastián que teñen as súas orixes nun antigo mosteiro do ano 912. No eido gastronómico, Boqueixón, destaca polos seus excelentes viños e augardentes, ademais da afamada torta de Lestedo e do premiado Bo-Queixo de Orto. Destaca tamén a elaboración doutros manxares típicos galegos como empanadas, polbo, churrasco, ou orella.