Cabana estrea un complexo turístico de 15 chalés e 3 apartamentos

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participou este sábado na apertura do complexo turístico Porto Cabana, en Cabana de Bergantiños, onde salientou a oportunidade que está a ofrecer o bo momento do turismo para emprender no sector.

O novo complexo turístico está composto por 15 chalés e 3 apartamentos adaptados a usuarios con mobilidade reducida e zonas comúns nas que desfrutar da natureza e a tranquilidade. Está ubicado na Carballa, fronte á desembocadura do río Anllóns.

Unha parte dos chalés son estándar e outros premium (con xardín privado, jacuzzi na terraza con vistas panorámicas, sala de lectura, sala de xogos e dous invernadoiros acristalados para comedor e zona lounge).

Os apartamentos dispoñen tamén de instalacións de ocio e deportivas, zona wellness ou sala de lectura. O complexo está orientado ao turismo familiar e persegue a inmersión cultural no destino, enfocando a estadía no deporte e benestar e no descubrimento da gastronomía da zona (a menos de 6 Km hai 6 praias e está o dolmen de Dombate).

Pertence á empresa Miramar Stays, a división aloxativa de Miramar Cruises S.L, a primeira e única axencia online especializada de Galicia na venda de cruceiros turísticos, rexentada por Hugo Iglesias Docampo e Diego Leira Pan.